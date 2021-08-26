«Тот, кого регулярно освистывала украинская публика, бился и провел качественный матч». Что пишут про Головина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Шахтера» (2:2).

Ужасная ирония судьбы

«Монако» был почти на месте...", — гласит заголовок L'Equipe. А в обзоре матча издание пишет: «Подопечные Нико Ковача — жертвы ужасной иронии судьбы, все же отыграли отважный бой. И при небольшом успехе и эффективности они бы присоединились к «Лиллю» и «ПСЖ» в групповом раунде».

Портал Maxifoot, оценивший зрелищность и качество игры на 8 баллов, в своем главном материале о матче в Харькове пишет, что «Монако» сделал харакири, и констатирует: «Ковачу не удалось убить матч с очень большим доминированием». Неделю назад это издание назвало первой звездой молодого голкипера «Шахтера» Трубина, а сейчас передало эстафету 37-летнему Пятову, получившему оценку 8,5.

При этом Maxifoot подчеркивает, что со стороны «Монако» это была игра, достойная Лиги чемпионов. Так что баллы у монегасков тоже высокие, а лучшим признан Сидибе, чья оценка аналогична той, что получил Пятов. На восьмерку наиграл Бадиашиль, 7,5 выставили Тшуамени и Желсону Мартиншу, по семерке — Кайю Энрике и Бен Йеддеру. Забившему оба мяча капитану помешали два не реализованных выхода один на один.

Ниже всех оценили снова не выручившего и получившего четверку голкипера Нюбеля, а также удостоившегося пятерки за несколько загубленных моментов Фолланда. На уровне немца оценили Жеана Лукаса и Диопа, который заменил Головина.

Сам же Александр получил 6,5 и следующий комментарий Maxifoot: «Российский атакующий полузащитник был хорош. Слева, как и в центре, плеймейкер был невероятно правильным, успешно выполняя большинство своих передач вперед, очень часто занимая позицию между линиями, чтобы разбить украинский блок. Качественный матч».

Monaco Tribune вышел с заголовком «Жестокий сценарий для «Монако». Издание напоминает, что в прошлом — с правилом выездного гола — монегаски прошли бы дальше, и констатирует: «Небо упало на головы футболистов Нико Ковача».

Что касается оценок, то лучший и по этой версии Сидибе, которому выставили восьмерку. Вдвое меньше у нещадно критикуемого Нюбеля, который пропустил два мяча при одном попадании соперника в створ. Головин наряду с Бадиашилем, Тшуамени, Желсоном Мартиншем и Бен Йеддером наиграл на семерку. По поводу желтой карточки Александра издание написали, что симуляция получилась «так называемой», заключив определение в кавычки.

«Вездесущий российский игрок упростил игру своей команды. Активен. Головин хорошо защищался, получая при этом многочисленные фолы. Как раз на стандартных положениях тот, кого регулярно освистывала украинская публика, бился и регулярно представлял опасность». — комментирует оценку нашего легионера Monaco Tribune.

Головин и Бен Йеддер ушли измотанные прессингом

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз оригинально подошел к своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops. Топы — это Сидибе и такое чувство, как «надежда». «Абсолютно неактуальная в первом матче. «Монако» на этот раз выложил все необходимые ингредиенты, о чем мечтали красно-белые болельщики. После волшебного первого тайма мы снова увидели любимый нами «Монако». Футбол — это радость и слезы», — отмечено в материале.

Что до провалов, то это чувство разочарования при 26 ударах команды из княжества и Фолланд, про игру которого написали следующее: «Мартинш, у которого еще оставалось немного сока, Бен Йеддер и Головин ушли, полностью измученные безжалостным прессингом и невероятной интенсивностью. Так почему бы не заменить выгоревшего немецкого сборника, как и других?»

Вратарь ? Кайо ? Бен-Йеддер



«Монако» хватило двух передач, чтобы соорудить гол. Прямо сейчас монегаски ведут 0:2, что дает им проход в группу ЛЧ ?



Саша еще в строю и может удивить. Смотри встречу на Матч ТВ ? pic.twitter.com/qwetPCE7Fu — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

В комментариях нашлись место и критике Головина. «Никто не говорит о Головине по первому голу, почему он оставляет украинца без опеки? Вы не должны сдаваться на таком уровне конкуренции», — пишет Laila.

«Зритель Головин при первом голе», — высказался Dadochap.

«Головин в тот момент был полностью мертв — один из немногих, кто выходит на все матчи. Но Ковач убирает Мартинша, у которого еще остались силы. Я снова обнаружил, что коучинг довольно средний... К тому же Голо — далеко не единственный, кого можно винить в голе», — ответил Vadorasm.

«Головин делает замечательные вещи, но всегда плохо их добивает. Мы можем сожалеть, что рефери не смотрит видео, потому что на нем был стопроцентный пенальти. Это просто бесспорно, ведь по Диопу еще можно спорить, но по Головину есть контакт, который его косит. Непонятно», — удивляется предупреждению Александра Matalefique.

«Прессинг длился 60 минут, сразу после того, как на Головине не свистнули пенальти, все закончилось. 26 ударов и бесполезные замены», — пишет BerrittellaT.

Вот такой нелепый автогол отправил «Монако» в Лигу Европы ?



Мяч так отлетел от Агилара, что вратарь ничего не мог сделать ? pic.twitter.com/fR8wezc7tG — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

«Качество скамейки очень скромное в сравнении с Донецком. Когда вы переходите от Сидибе, который всех ест, к Агилару, а от Мартинша или Головина к Жеану Лукасу... Теперь понимаю, почему он не выиграл конкуренцию в «Лионе», — высказывает свою версию неудачи MaximNavarro.

«Монако» по-прежнему имеет преимущество, но без Головина и Бен Йеддера потеряно качество", — написал по ходу дополнительного времени Xabierg14.

«Что это за «Монако» Бен Йеддера, Головина и Тшуамени? Заслуженный вылет», — сокрушался уже после финального свистка Kros310.