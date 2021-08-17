Ловрен уже не тот. За «Зенит» в Лиге чемпионов тревожно

Звездный защитник и капитан чемпионов России явно не в форме на старте сезона.

Хлипкая оборона

«Зенит» открыл сезон месяц назад. Пока полет нормальный: в пяти матчах, включая игру за Суперкубок России с «Локомотивом», сине-бело-голубые победили четыре раза и в воскресенье сыграли вничью. Если судить только по результатам, то у петербуржцев все хорошо. Действующий чемпион России лидирует и в текущем турнире.

На самом же деле трудностей у «Зенита» достаточно. Одна из основных — уязвимая оборона. Эта проблема не нова, она больше похожа на хроническую болезнь. Но это не значит, что на нее можно закрыть глаза.

В первых четырех турах «Зенит» забил больше всех, однако и его ворота поражали часто — шесть раз. Только три команды пропустили больше — «Арсенал», «Ростов» и «Урал». Все они идут в зоне вылета или в зоне переходных матчей.

Невезением или стечением обстоятельств эту статистику не оправдать. По данным Opta, совокупный коэффициент xG (ожидаемые голы) четырех оппонентов «Зенита» равен 7,7. Другими словами, сине-бело-голубые пропустили даже меньше, чем должны были, — их оборона позволяет противникам слишком много.

5 — «Локомотив» не проигрывает «Зениту» в последних пяти домашних матчах РПЛ (В2 Н3), серия длится с 2018 года. Железнодорожники пропустили лишь два гола в этих пяти матчах. Ничья.#ТинькоффРПЛ #ЛокомотивЗенит pic.twitter.com/aEhiFHbfzw — OptaIvan (@OptaIvan) August 15, 2021

Ошибки капитана

Вопросы есть ко всем защитникам «Зенита», но больше всего — к Деяну Ловрену. 32-летний хорват переехал в Санкт-Петербург год назад в статусе европейской звезды, после скандала с Артемом Дзюбой получил капитанскую повязку, которую носит и сейчас. Но Ловрена нельзя назвать лидером обороны. К нему и в «Ливерпуле» были претензии по части самостоятельности — он ведомый защитник. В паре с Виргилом ван Дейком Ловрен играл лучше, а в связке с менее классным футболистом заметно сдавал. В «Зените» похожая ситуация, только ван Дейка вообще нет.

Ловрен вышел на замену на 86-й минуте в матче за Суперкубок, однако все четыре встречи чемпионата отыграл полностью с повязкой на руке. За это время «Зенит» пропустил шесть мячей, в трех из них есть прямая вина Ловрена. В игре с «Химками» хорват опекал Илью Кухарчука, но позволил ему забить. В матче с «Ростовом» капитан «Зенита» привез пенальти, который реализовал Николай Комличенко. Виноват Ловрен и во втором голе «Краснодара» — во время подачи углового он внезапно выключился из эпизода, встал и поднял руку, потому что разглядел офсайд у Юрия Газинского. Тут же в Деяна отлетел мяч, и Урош Спаич спокойно закатил его в ворота. Хотя и детей в футбольных академиях учат играть до свистка, даже если они уверены в нарушении правил. Тут Ловрен ошибся — офсайда не было.

«Зенит» — «Краснодар» — 3:2. 76-я минута. Во время подачи углового у своих ворот Ловрен выключается из эпизода, встает и поднимает руку. Игра при этом не останавливается: мяч отскакивает в хорвата, а затем Спаич забивает гол.

Матч с «Локомотивом» в 4-м туре — первый в сезоне, в котором у хорвата не было результативных ошибок. Единственный гол «Зенит» пропустил с пенальти, назначенного за фол Александра Ерохина на Рифате Жемалетдинове. Но и в Черкизове позиционных просчетов у Ловрена хватало даже до перерыва. В середине первого тайма он упустил за спину Зе Луиша, после чего форвард «Локо» пробил в Михаила Кержакова, следом проиграл борьбу Пабло при угловом, а незадолго до перерыва подарил мяч Франсуа Камано у своей штрафной. Каждый из эпизодов приводил к голевому моменту.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1. 21-я минута. Ловрен и Круговой упускают Зе Луиша за спину. Форвард «Локо» бьет в Кержакова.

Чистяков сильнее?

После игры с «Локомотивом» Сергея Семака попросили оценить игру Ловрена. Главный тренер «Зенита» ушел от прямой характеристики, но все равно ответил развернуто: «Что касается не только Деяна, то игроки обороны допускали ошибки. Игра на данном отрезке не смотрелась надежно. Сегодня играли лучше в центре, особых претензий к нашей обороне нет, за исключением момента с искусственным офсайдом, который неудачно пытались сделать».

Семак дал понять и то, что в стартовом составе мог выйти Дмитрий Чистяков. Он медленно, но все-таки набирает мощь и авторитет в «Зените», хотя клуб весной еще раздумывал над его выкупом у «Ростова».

Пара Чистякова и Ярослава Ракицкого на дистанции выглядит лучше дуэта Ловрен — Ракицкий. Это видно хотя бы из статистики пропущенных голов. Первая пара в официальных матчах 2021 года выходила в основе шесть раз, в этих матчах «Зенит» пропустил четыре мяча (в среднем 0,66). Вторая пара в этом году с первых минут играла восемь раз, итог — лишь один сухой матч и 13 пропущенных мячей (в среднем 1,6).

Индивидуальные цифры хорвата тоже ухудшились. Выборка этого сезона пока невелика, но сравнение критериев в среднем за 90 минут показательно.

Статистика Деяна Ловрена в прошлом и текущем чемпионатах России. Фото «СЭ»

Переход на три защитника — возможный выход

Новых защитников у «Зенита» в это трансферное окно не предвидится, так что штабу Семака необходимо форсировать форму Ловрена уже сейчас — ровно через месяц состоится первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Один из вариантов выхода — переход на схему 3-Х-Х. Но для этого нужно совершить слом и посадить на скамейку кого-то из ключевых полузащитников или нападающих.

Саму расстановку с тремя защитниками Семак этим летом пробует все чаще — мы видели эту модель в концовках матчей с «Химками» и «Краснодаром». Оборона при такой конфигурации выглядит более устойчивой, ведь усиливается подстраховка, а именно ее зачастую не хватает «Зениту». В Лиге чемпионов, к слову, Семак уже тестировал подобную тактику — два года назад сине-бело-голубые так начинали матчи с «Лионом» в гостях и с «Лейпцигом» дома.

Но у «Зенита» не так много опций для перехода на схему с тремя защитниками, да и сам Семак после встречи с «Краснодаром» подчеркнул: «Говорить о том, что схема рабочая, преждевременно». В любом случае тренерский штаб держит ее в уме, и на играх Лиги чемпионов подобная тактика точно понадобится. Особенно если Ловрен так и не наберет форму к осени.