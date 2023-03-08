У «Бенфики» идеальный тренер. Раскрыл Сон Хын Мина и реанимировал Гетце, а в Лиссабоне сделал звездой Жоау Мариу

Разбираемся в секретах успехов лиссабонского клуба в нынешнем сезоне.

Тренер под философию

Как чемпионат мира был бы чуточку беднее без марокканской сказки, так и Лига чемпионов с ее статусом клуба избранных стала бы скучнее без сенсаций. За последнюю еврокубковую пятилетку их дарили «Тоттенхэм», «Аякс», «Лион», «Лейпциг» и прошлогодний «Вильярреал». В текущем розыгрыше в виртуальном конкурсе открытий турнира на данный момент лидирует «Бенфика».

И не надо говорить, что лиссабонцам в плей-офф достался объективно самый слабый соперник в лице переживающего кризис «Брюгге». Лучше вспомнить групповой раунд, где «орлы» отправили в Лигу Европы «Ювентус» и оставили на второй позиции «ПСЖ», дважды сыграв с парижским суперклубом вничью при очень качественной игре. Это, впрочем, визитная карточка Рогера Шмидта.

55-летний немец как-то признался, что любит работать за границей. И при этом он всегда дает результат и гарантирует зрелище. Так было в «Зальцбурге», «Байере», ПСВ, а теперь — в «Бенфике». Еще один конек Шмидта — развитие игроков. Под его началом расцветали или наливались силой Садио Мане и Хакан Чалханоглу, Юлиан Брандт и Сон Хын Мин, Дензел Дюмфрис и Коди Гакпо. Так что в Лиссабоне тренер оказался в родной стихии.

«Это философия «Бенфики» — развитие молодых игроков, чтобы они могли играть в первой команде. И если они действительно хороши, их продают, и, таким образом, продолжают продвигать эту философию зарабатывания денег, чтобы клуб оставался конкурентоспособным, — рассуждал Шмидт в интервью в рамках ноябрьского международного саммита «Размышления о футболе». — Это фактор идентичности не только для клуба, но и для болельщиков. Например, поклонникам «Бенфики» нравится, когда молодые играют в основном составе. Хотя очевидно, что если мы хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, мы не можем играть только своими воспитанниками. Это было бы трудно. Но в «Бенфике» или других клубах, где молодые игроки постоянно развиваются, это признак сильной клубной культуры. Это также было одной из причин, по которой я пришел сюда».

С таким подходом тренеру было легко принимать смелые решения. Это он в августе заметил во второй команде 19-летнего защитника Антонио Силву, который через три месяца поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Португалии. Это Шмидт образовал в центре поля новую связку в лице безуспешно скитавшегося по арендам и промелькнувшего в «Монако» Флорентину Луиша, а также Энцо Фернандеса. То, что аргентинец хорош, было понятно еще в «Ривер Плейт». Но есть большие сомнения, что новичок «Челси» превратился бы в одного из героев мирового первенства без «Бенфики», Лиги чемпионов и персонально Шмидта.

«Бенфика» — «Брюгге» — 5:1. Жоау Мариу реализует пенальти. Фото Reuters

Футболист, как личность

Рассуждения Шмидта о футболе всегда были интересны, хотя он признавался, что никогда не хотел быть тренером и поначалу воспринимал работу, как хобби. Серьезного прогресса Рогер добился в «Зальцбурге», где на него сильно повлиял Ральф Рангник, а уже во время работы в Леверкузене ему пели дифирамбы, говоря о симбиозе интенсивности Юргена Клоппа и баварского опыта Хосепа Гвардиолы, у которого «Байер» регулярно отбирал очки. Тренер в ответ на вопросы о стиле только смеялся и отвечал, что нужно не менять тактику под каждого соперника, а заставлять его играть в свой футбол и чувствовать дискомфорт. Даже если напротив команда более высокого уровня вроде «Баварии» или «Барселоны».

Кроме того, в работе Шмидта есть философия, о которой он говорит так: «В повседневной жизни я тот, кто я есть как тренер. Я не пытаюсь быть другим. Я думаю, что в футболе тренеру важно быть искренним, и это облегчает задачу. Я делаю все возможное, чтобы продолжать наслаждаться футболом, как во время игровой карьеры. Хотя знаю, что это всегда зависит от успехов команды. В «Бенфике» это означает всегда бороться за титулы. Мне нравится ежедневно общаться с игроками и с техническим персоналом, работая над тем, чтобы быть в лучшей форме. Сделайте так, чтобы поклонники чувствовали себя счастливыми и гордыми. Это моя самая большая мотивация. Я такой, какой я есть. Я не притворяюсь кем-то другим. Конечно, есть особенности общения с футболистами. Я должен тренировать их и управлять ими, но за каждым игроком стоит личность. Я всегда стараюсь увидеть это. Потому что, если мы хотим, чтобы игроки выступали на самом высоком уровне, они должны чувствовать себя счастливыми и расслабленными».

Такой подход помог Шмидту в ПСВ реанимировать карьеру Марио Гетце. «Если хочешь найти радость в футболе — приходи к нам», — такие слова звучали во время переговоров о переезде в Эйндховен. И позднее Гетце признавался, что ключевым моментом для него была личность тренера. Который, к тому же, крутой тактик и, по мнению Марио, в построении игры в центре поля может быть радикальнее Гвардиолы.

Рогер Шмидт. Фото Reuters

Идеальный спортсмен

Шмидт хотел видеть Гетце и в Лиссабоне. Игрок и тренер несколько раз общались во время летнего отдыха в Испании, однако автор золотого гола в финале ЧМ-2014 предпочел вернуться в бундеслигу и подписал контракт с «Айнтрахтом». Разочарование Шмидта было сильным, но в Лиссабоне он нашел нового лидера в лице бывшего полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

И этот союз получается даже более крутым, чем в случае с Гетце, потому что в 30 лет так прибавлять, кажется, невозможно. Особенно впечатляет результативность Мариу, который только в португальском чемпионате забил больше (14 мячей), чем суммарно за шесть предыдущих сезонов в «Интере», «Локомотиве», «Спортинге» и «Бенфике». А с Лигой чемпионов у хавбека уже 20 точных ударов.

Да, многие обратят внимание на значительное количество 11-метровых, только сам статус пенальтиста в таком амбициозном клубе показателен. И удары с «точки» бывают разными. Как банальными, так и сверхответственными, которые приносят очки против «ПСЖ» или оказываются переломными в играх с «Ювентусом». Кроме того, Мариу один из тех, кто является подносчиком снарядов для также проводящего лучший сезон в карьере снайпера «орлов» Гонсалу Рамуша.

«Жоау Мариу — идеальный спортсмен. Он всегда мотивирован, он очень профессионален. Это делает игроков вокруг него лучше. Он не теряет мяч, он принимает правильные решения», — дает Шмидт характеристику несколько раз признававшемуся игроком месяца ветерану.

В свое время «Локомотив» не стал выкупать хавбека у «Интера», а «нерадзурри» не проявили терпения. Возможно, потом об этом жалели как в Москве, так и в Милане. Зато ту часть Лиссабона, что болеет за «Бенфику», Мариу в этом сезоне делает по-настоящему счастливой. Чего не скажешь о соперниках лиссабонцев, включая любого оппонента по четвертьфиналу.