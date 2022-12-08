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«Колдун», усадивший на скамейку Криштиану Роналду. Кто такой Рамуш, новый ударный форвард Португалии

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Гонсалу Рамуш.
Фото Global Look Press
Гонсалу Рамуш празднует забитый гол.
Фото Global Look Press
Гонсалу Рамуш.
Фото Global Look Press
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Оформил исторический хет-трик в ворота Швейцарии в 1/8 финала ЧМ.

Роналду — ориентир

Даже если бы Гонсалу Рамуш не сделал ничего особенного, о нем бы обязательно говорили как о том, кто заменил в стартовом составе Криштиану Роналду. Однако хет-триком в ворота Швейцарии 21-летний форвард «Бенфики» задвинул португальскую легенду на второй план. Теперь у него три мяча в плей-офф чемпионатов мира, тогда как у Роналду до сих пор ни одного. И все это — в день первого попадания в стартовый состав национальной команды!

У статистиков и историков футбола во вторник было много работы, и они по случаю бенефиса Рамуша представили массу интересных фактов. Итак, этот «трюк со шляпой» — первый в плей-офф мировых чемпионатов со времен турнира-1990, где отличился чех Скухравы. И всего десятый за всю историю матчей на выбывание, после чего Рамуш попал в крутую компанию к Пеле, Эйсебио, Жюсту Фонтену, Джеффу Херсту и Игорю Беланову.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Гонсалу Рамуш сделал хет-трик. Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Чем не повод с такими вводными поближе познакомиться с футболистом, который вошел в историю за один вечер? И, кажется, сам не до конца понимал свое счастье сразу после финального свистка. Рамуш даже скромничал на пресс-конференции и называл Криштиану своим ориентиром и кумиром для многих. А потом раскрылся. Когда журналисты спросили форварда о песне, которую он хотел бы исполнить по случаю хет-трика, Рамуш отшутился: «Там слишком много нехороших слов».

Гонсалу Рамуш празднует забитый гол. Фото Global Look Press
Гонсалу Рамуш празднует забитый гол.
Фото Global Look Press

Португальский Мюллер

Умение взрывать информационное пространство исключительно благодаря футболу — отличительная черта Рамуша. Достаточно вспомнить, как летом 2020 года он дебютировал в главной команде «Бенфики». Тренировавший тогда «орлов» Нелсон Вериссимо дал юноше пять заключительных минут, и этого хватило, чтобы забить два гола.

«Я был далек от того, чтобы думать об этом, и вдруг моим первым касанием стал гол. Я даже первый мяч не переварил, а уже забил второй... До сегодняшнего дня не могу объяснить, что произошло тем вечером», — вспоминал свою удивительную премьеру Рамуш.

Но, как ни странно, с приходом на пост главного тренера Жорже Жезуша доверия одному из лидеров «Бенфики-Б» не прибавилось. За весь следующий сезон Рамуш лишь четыре раза вышел на замену в чемпионате Португалии и отметился двумя мячами. Однако тренировавший его во второй команде Ренату Пайва бы деликатен и объяснял: забивать за вторую команду — это не то же самое, что давать такой же уровень в основе и в Лиге чемпионов.

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Этот специалист знает Рамуша как никто другой, и еще три года назад в интервью Zerozero он предрекал своему воспитаннику великое будущее: «Главной отличительной чертой Гонсалу, безусловно, является его способность работать. Он суперполезный мальчик, настоящий командный игрок, который делает для нее все, что может и что не может. Он много работает, любит учиться и умеет слушать».

И, кстати, именно Пайва сделал из Рамуша нападающего. Сначала тот в силу своей исключительной работоспособности использовался в центре поля на позиции «восьмерки». Тренеры ценили его оборонительные навыки, но все же не могли пройти мимо высокой результативности. При этом Рамуш не рассматривался как чистый центральный нападающий, а играл чуть глубже и помогал средней линии в оборонительной работе. Именно поэтому футболисту очень приятно слышать, когда его сравнивают со столь же универсальным Томасом Мюллером.

Гонсалу Рамуш. Фото Global Look Press
Гонсалу Рамуш.
Фото Global Look Press

На прицеле «МЮ» и «Ньюкасла»

«Прозвище, которое ему дали в команде — Колдун, потому что после его ударов мяч всегда попадал в цель. Иногда он даже плохо бил по мячу, но это был удар в створ. У Гонсалу редкие в мировом футболе качества, и поэтому я думаю, что однажды португальский футбол для него будет слишком мал. В этом я почти не сомневаюсь», — говорил Пайва.

С тех пор Рамуш стал двукратным вице-чемпионом Европы — в категориях U-17 и U-19, сыграл в финале юношеской Лиги УЕФА и стал лучшим бомбардиром «Бенфики», которая не потратила вырученные за трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» деньги на нового форварда. Хотя и к Рамушу присматривались многие топ-клубы, включая «МЮ» с «Ньюкаслом», но он решил провести сезон в Лиссабоне и вряд ли об этом жалеет. Тем более игра за «орлов» всегда была мечтой попавшего в клуб в 8 лет мальчишки.

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При этом в ответ на вопросы о собственных успехах Гонсалу говорит, что это результат всей команды, а возглавивший «орлов» летом Рогер Шмидт — один из лучших тренеров в его карьере, который не только заставляет играть хорошо, но и выстроил отличные отношения с футболистами. А когда немца спрашивают о возможном уходе Рамуша, он отвечает: «Я счастлив, что у меня есть такой игрок».

Как видим, Гонсалу делает счастливыми всех: и поклонников «Бенфики», которая заняла первое место в группе Лиги чемпионов с «ПСЖ» и «Ювентусом» и прошла отбор в том числе благодаря хет-трику Рамуша против «Мидтьюлланна», и всю страну, которую форвард привел в восторг. И даже странно, что после бенефиса в сборной он говорит: «Не знаю, выйду ли еще в старте». Впрочем, выбор состава — это уже головная боль Фернанду Сантуша, который показал, что может принимать сильные решения.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Бенфика
Гонсалу Рамуш
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