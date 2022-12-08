«Колдун», усадивший на скамейку Криштиану Роналду. Кто такой Рамуш, новый ударный форвард Португалии

Оформил исторический хет-трик в ворота Швейцарии в 1/8 финала ЧМ.

Роналду — ориентир

Даже если бы Гонсалу Рамуш не сделал ничего особенного, о нем бы обязательно говорили как о том, кто заменил в стартовом составе Криштиану Роналду. Однако хет-триком в ворота Швейцарии 21-летний форвард «Бенфики» задвинул португальскую легенду на второй план. Теперь у него три мяча в плей-офф чемпионатов мира, тогда как у Роналду до сих пор ни одного. И все это — в день первого попадания в стартовый состав национальной команды!

У статистиков и историков футбола во вторник было много работы, и они по случаю бенефиса Рамуша представили массу интересных фактов. Итак, этот «трюк со шляпой» — первый в плей-офф мировых чемпионатов со времен турнира-1990, где отличился чех Скухравы. И всего десятый за всю историю матчей на выбывание, после чего Рамуш попал в крутую компанию к Пеле, Эйсебио, Жюсту Фонтену, Джеффу Херсту и Игорю Беланову.

Чем не повод с такими вводными поближе познакомиться с футболистом, который вошел в историю за один вечер? И, кажется, сам не до конца понимал свое счастье сразу после финального свистка. Рамуш даже скромничал на пресс-конференции и называл Криштиану своим ориентиром и кумиром для многих. А потом раскрылся. Когда журналисты спросили форварда о песне, которую он хотел бы исполнить по случаю хет-трика, Рамуш отшутился: «Там слишком много нехороших слов».

Гонсалу Рамуш празднует забитый гол. Фото Global Look Press

Португальский Мюллер

Умение взрывать информационное пространство исключительно благодаря футболу — отличительная черта Рамуша. Достаточно вспомнить, как летом 2020 года он дебютировал в главной команде «Бенфики». Тренировавший тогда «орлов» Нелсон Вериссимо дал юноше пять заключительных минут, и этого хватило, чтобы забить два гола.

«Я был далек от того, чтобы думать об этом, и вдруг моим первым касанием стал гол. Я даже первый мяч не переварил, а уже забил второй... До сегодняшнего дня не могу объяснить, что произошло тем вечером», — вспоминал свою удивительную премьеру Рамуш.

Но, как ни странно, с приходом на пост главного тренера Жорже Жезуша доверия одному из лидеров «Бенфики-Б» не прибавилось. За весь следующий сезон Рамуш лишь четыре раза вышел на замену в чемпионате Португалии и отметился двумя мячами. Однако тренировавший его во второй команде Ренату Пайва бы деликатен и объяснял: забивать за вторую команду — это не то же самое, что давать такой же уровень в основе и в Лиге чемпионов.

Этот специалист знает Рамуша как никто другой, и еще три года назад в интервью Zerozero он предрекал своему воспитаннику великое будущее: «Главной отличительной чертой Гонсалу, безусловно, является его способность работать. Он суперполезный мальчик, настоящий командный игрок, который делает для нее все, что может и что не может. Он много работает, любит учиться и умеет слушать».

И, кстати, именно Пайва сделал из Рамуша нападающего. Сначала тот в силу своей исключительной работоспособности использовался в центре поля на позиции «восьмерки». Тренеры ценили его оборонительные навыки, но все же не могли пройти мимо высокой результативности. При этом Рамуш не рассматривался как чистый центральный нападающий, а играл чуть глубже и помогал средней линии в оборонительной работе. Именно поэтому футболисту очень приятно слышать, когда его сравнивают со столь же универсальным Томасом Мюллером.

Гонсалу Рамуш. Фото Global Look Press

На прицеле «МЮ» и «Ньюкасла»

«Прозвище, которое ему дали в команде — Колдун, потому что после его ударов мяч всегда попадал в цель. Иногда он даже плохо бил по мячу, но это был удар в створ. У Гонсалу редкие в мировом футболе качества, и поэтому я думаю, что однажды португальский футбол для него будет слишком мал. В этом я почти не сомневаюсь», — говорил Пайва.

С тех пор Рамуш стал двукратным вице-чемпионом Европы — в категориях U-17 и U-19, сыграл в финале юношеской Лиги УЕФА и стал лучшим бомбардиром «Бенфики», которая не потратила вырученные за трансфер Нуньеса в «Ливерпуль» деньги на нового форварда. Хотя и к Рамушу присматривались многие топ-клубы, включая «МЮ» с «Ньюкаслом», но он решил провести сезон в Лиссабоне и вряд ли об этом жалеет. Тем более игра за «орлов» всегда была мечтой попавшего в клуб в 8 лет мальчишки.

При этом в ответ на вопросы о собственных успехах Гонсалу говорит, что это результат всей команды, а возглавивший «орлов» летом Рогер Шмидт — один из лучших тренеров в его карьере, который не только заставляет играть хорошо, но и выстроил отличные отношения с футболистами. А когда немца спрашивают о возможном уходе Рамуша, он отвечает: «Я счастлив, что у меня есть такой игрок».

Как видим, Гонсалу делает счастливыми всех: и поклонников «Бенфики», которая заняла первое место в группе Лиги чемпионов с «ПСЖ» и «Ювентусом» и прошла отбор в том числе благодаря хет-трику Рамуша против «Мидтьюлланна», и всю страну, которую форвард привел в восторг. И даже странно, что после бенефиса в сборной он говорит: «Не знаю, выйду ли еще в старте». Впрочем, выбор состава — это уже головная боль Фернанду Сантуша, который показал, что может принимать сильные решения.