Экс-звезда «Локо» лишила «ПСЖ» первого места, Жиру — герой «Милана», «Лейпциг» отправил «Шахтер» в Лигу Европы
Месть «быков» и достижение Анчелотти
В первом туре «Шахтер» унизил «Лейпциг» на его поле (4:1) и отправил в отставку Доменико Тедеско. Получается, «горняки», набрав тогда три очка, спровоцировали перемены в стане главного конкурента, который под началом Марко Розе выиграл в Лиге чемпионов три раза подряд. А победа над «Реалом» не только вошла в историю немецкого клуба, но и дала ему возможность играть в заключительном туре на ничью.
Однако «Лейпциг» не думал довольствоваться малым. Создал один момент, второй, и с третьей попытки Нкунку пробил Трубина. «Шахтер» же стал огрызаться ближе к перерыву, но кроме неприятных минут ничего сопернику не доставил. Однако напрячься немцам стоило, и второй тайм они начали, как первый. С мощного отрезка, завершившегося еще одним взятием ворот.
Потом был забег к воротам гостей Траоре, который ничем не закончился даже после проверки ВАР на предмет возможного пенальти, а вслед за голом Собослои «Шахтер» фактически выбросил белый флаг. У него будет Лига Европы, а «Лейпциг», впервые выдавший серию из четырех лигочемпионских побед, вышел из группы со второго места.
В параллельной игре все складывалось ровно так, как и должно было в противостоянии лидера и не имевшего шансов подняться с последнего места аутсайдера. Хотя три пенальти, назначенных Стефани Фраппар в первом тайме, событие неординарное. В итоге транжиривший моменты «Реал» отличился благодаря двум попаданиям в руки защитникам, а Куртуа блестяще парировал 11-метровый в исполнении Юрановича.
Вторую же половину «Реал» провел в свое удовольствие, забивая на любой вкус. Снова хорош был Вальверде, к заработанному пенальти добавивший результативный прострел на Винисиуса Жуниора и собственный гол. По числу результативных ударов из-за штрафной (5) уругваец лидирует среди футболистов из лиг топ-5, обойдя Месси и Камаду. И, конечно, событием стало возвращение на поле залечившего травму Бензема, который хоть и не забил, но ритм игры снова почувствовал.
Что касается достижения Карло Анчелотти, то тут данные статистиков разнятся. Некоторые не учитывают одну из побед тренера, считая, что у итальянца 102 выигрыша в Лиге чемпионов. По другой версии у Анчелотти уже 103 победных матча — и он превзошел Алекса Фергюсона.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал
|
6
|
4
|
1
|
1
|
15-6
|
13
|
2. Лейпциг
|
6
|
4
|
0
|
2
|
13-9
|
12
|
3. Шахтер
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8-10
|
6
|
4. Селтик
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-15
|
2
Неудержимый Жиру
Второе за вечер прямое столкновение претендентов на место в плей-офф получилось чуть более напряженным, чем игра «Шахтера» и «Лейпцига». «Милан», естественно, начал активнее, уже в дебюте отметившись попаданием Эрнандеса в штангу. Продолжение последовало в виде гола Жиру после углового, а вот второе взятие ворот за авторством француза отменили из-за офсайда.
Это позволило «Зальцбургу» удержаться в игре, и на последней минуте первого тайма австрийцы едва не сравняли счет, однако Тэтэрушану остановил удар в упор в исполнении Адаму. И это был переломный момент, так как вторая половина началась с гола Крунича, а добило поникших гостей впечатляющее соло Рафаэла Леау, который протащил мяч через всю штрафную, что привело к дублю Жиру. А тот еще и ассистировал Жуниору Мессиасу, в очередной раз став героем «Сан-Сиро» и обеспечив «Милану» пропуск в плей-офф.
На «Стэмфорд Бридж» счет неожиданно открыли хорваты, которым только победа оставляла шансы на европейскую весну. Но довольно быстро на гол Петковича ответил Стерлинг, подстроившийся под передачу пяткой в исполнении Обамеянга, а к 30-й минуте «Челси» уже повел в счете. И все благодаря наконец-то дебютировавшему в лондонской команде Закарии.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Челси
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10-4
|
13
|
2. Милан
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12-7
|
10
|
3. Зальцбург
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5-9
|
6
|
4. Динамо З
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4-11
|
4
Юный англичанин побил рекорд Бензема
Эта группа была единственной, где все команды уже знали итоговые места, поэтому Хосеп Гвардиола мог позволить себе выпустить в стартовом составе юного Льюиса. И это, конечно, не причина проигранного первого тайма, так как защитник участвовал в ключевом эпизоде лишь косвенно. Зато много вопросов возникло к упустившим Рафу Мира опытным игрокам обороны и не выручившему голкиперу Ортеге.
А свое слово Льюис сказал во втором тайме, когда, вогнав мяч в ближний угол после проникающего паса Альвареса и, переломив ход игры, еще и вошел в историю Лиги чемпионов. Никто прежде не забивал в день дебюта в стартовом составе в 17 лет и 346 дней, причем Льюис превзошел достижение самого Бензема. Когда в 2005-м еще игравший в «Лионе» француз устанавливал свой рекорд, он был старше защитника «Сити» на шесть дней.
Что касается игры в Копенгагене, то она оказалась примечательна тем, что датчане не завершили групповой турнир без забитых мячей. Бывший форвард «Краснодара» Классон упустил убойный момент, но именно его передача помогла отличиться 19-летнему исландцу Харальдссону.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Манчестер Сити
|
6
|
4
|
2
|
0
|
14-2
|
14
|
2. Боруссия Д
|
6
|
2
|
3
|
1
|
10-5
|
9
|
3. Севилья
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6-12
|
5
|
4. Копенгаген
|
6
|
0
|
3
|
3
|
1-12
|
3
Чудо в Хайфе
Казалось, «Бенфика» облегчает жизнь проигрывавшему «Ювентусу». Португальцы с первых минут забрали игру под контроль, отметились попаданием в штангу и в итоге повели в счете после гола Гонсалу Рамуша. Однако попадание мяча в руку защитника «орлов» обернулось назначением пенальти, и на какое-то время «Маккаби» подвинул «Юве» на четвертое место.
Но ненадолго, так как классно пробивший головой Муса вернул «Бенфике» преимущество. Будем честны — выглядело это ожидаемо и буднично. И даже шикарный штрафной в исполнении Гримальдо не менял восприятие игры. Однако концовка перевернула все, потому что лиссабонцы поймали невероятный кураж, и после пятого взятия ворот началось изучение регламентов, так как показатели «Бенфики» и «ПСЖ» могли стать идентичными.
Так и случилось, когда на второй добавленной минуте один из героев этой еврокубковой осени Жоау Мариу отправил в ворота хозяев шестой мяч. И очередной успех экс-полузащитника «Локомотива» оказался решающим. «Бенфика» обошла парижский суперклуб по дополнительным показателям, но никто не назовет это случайностью. Рогер Шмидт превратил «орлов» в отличную команду.
Несмотря на поражение, «Ювентус» был отнюдь не безнадежен. Хотя, в момент гола Мбаппе, который разобрался с обороной туринцев в режиме супермена, казалось, что хозяев ждет очередной ушат холодной воды. Однако они создавали проблемы «ПСЖ», а Бонуччи даже сравнял счет. Только проблема команды Массимилиано Аллегри в том, что сейчас «ПСЖ» находится на принципиально ином уровне. Что в итоге и продемонстрировал умчавшийся от защитников и принесший Парижу победу Нуну Мендеш. А болельщикам «Юве» кроме утешительного пропуска в Лигу Европы настроение должно скрасить долгожданное возвращение не игравшего с января Кьезы.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бенфика
|
6
|
4
|
2
|
0
|
16-7
|
14
|
2. ПСЖ
|
6
|
4
|
2
|
0
|
16-7
|
14
|
3. Ювентус
|
6
|
1
|
0
|
5
|
9-13
|
3
|
4. Маккаби Х
|
6
|
1
|
0
|
5
|
7-21
|
3
Статистика дня
2 очка совместными усилиями набрали в групповом турнире шотландские «Селтик» и «Рейнджерс». Это худший суммарный результат для нескольких клубов одной страны.
5 из 10 последних пенальти в ворота «Реала» парировал голкипер Куртуа.
37 лет и 54 дня — возраст полузащитника «Реала» Модрича, который реализовал самый возрастной пенальти в Лиге чемпионов.
40 мячей забил в Лиге чемпионов Мбаппе. Форвард «ПСЖ» достиг этой отметки в 23 года, 10 месяцев и 13 дней, превзойдя рекорд Месси.