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Сегодня, 01:45

Экс-звезда «Локо» лишила «ПСЖ» первого места, Жиру — герой «Милана», «Лейпциг» отправил «Шахтер» в Лигу Европы

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Маккаби» — «Бенфика». Жоау Мариу.
Фото AFP
Обзор состоявшихся в среду матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Месть «быков» и достижение Анчелотти

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
0:4
РБ Лейпциг

В первом туре «Шахтер» унизил «Лейпциг» на его поле (4:1) и отправил в отставку Доменико Тедеско. Получается, «горняки», набрав тогда три очка, спровоцировали перемены в стане главного конкурента, который под началом Марко Розе выиграл в Лиге чемпионов три раза подряд. А победа над «Реалом» не только вошла в историю немецкого клуба, но и дала ему возможность играть в заключительном туре на ничью.

Однако «Лейпциг» не думал довольствоваться малым. Создал один момент, второй, и с третьей попытки Нкунку пробил Трубина. «Шахтер» же стал огрызаться ближе к перерыву, но кроме неприятных минут ничего сопернику не доставил. Однако напрячься немцам стоило, и второй тайм они начали, как первый. С мощного отрезка, завершившегося еще одним взятием ворот.

Потом был забег к воротам гостей Траоре, который ничем не закончился даже после проверки ВАР на предмет возможного пенальти, а вслед за голом Собослои «Шахтер» фактически выбросил белый флаг. У него будет Лига Европы, а «Лейпциг», впервые выдавший серию из четырех лигочемпионских побед, вышел из группы со второго места.

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
5:1
Селтик

В параллельной игре все складывалось ровно так, как и должно было в противостоянии лидера и не имевшего шансов подняться с последнего места аутсайдера. Хотя три пенальти, назначенных Стефани Фраппар в первом тайме, событие неординарное. В итоге транжиривший моменты «Реал» отличился благодаря двум попаданиям в руки защитникам, а Куртуа блестяще парировал 11-метровый в исполнении Юрановича.

Вторую же половину «Реал» провел в свое удовольствие, забивая на любой вкус. Снова хорош был Вальверде, к заработанному пенальти добавивший результативный прострел на Винисиуса Жуниора и собственный гол. По числу результативных ударов из-за штрафной (5) уругваец лидирует среди футболистов из лиг топ-5, обойдя Месси и Камаду. И, конечно, событием стало возвращение на поле залечившего травму Бензема, который хоть и не забил, но ритм игры снова почувствовал.

Что касается достижения Карло Анчелотти, то тут данные статистиков разнятся. Некоторые не учитывают одну из побед тренера, считая, что у итальянца 102 выигрыша в Лиге чемпионов. По другой версии у Анчелотти уже 103 победных матча — и он превзошел Алекса Фергюсона.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

6

4

1

1

15-6

13

2. Лейпциг

6

4

0

2

13-9

12

3. Шахтер

6

1

3

2

8-10

6

4. Селтик

6

0

2

4

4-15

2

Неудержимый Жиру

Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Зальцбург

Второе за вечер прямое столкновение претендентов на место в плей-офф получилось чуть более напряженным, чем игра «Шахтера» и «Лейпцига». «Милан», естественно, начал активнее, уже в дебюте отметившись попаданием Эрнандеса в штангу. Продолжение последовало в виде гола Жиру после углового, а вот второе взятие ворот за авторством француза отменили из-за офсайда.

Это позволило «Зальцбургу» удержаться в игре, и на последней минуте первого тайма австрийцы едва не сравняли счет, однако Тэтэрушану остановил удар в упор в исполнении Адаму. И это был переломный момент, так как вторая половина началась с гола Крунича, а добило поникших гостей впечатляющее соло Рафаэла Леау, который протащил мяч через всю штрафную, что привело к дублю Жиру. А тот еще и ассистировал Жуниору Мессиасу, в очередной раз став героем «Сан-Сиро» и обеспечив «Милану» пропуск в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Динамо З

На «Стэмфорд Бридж» счет неожиданно открыли хорваты, которым только победа оставляла шансы на европейскую весну. Но довольно быстро на гол Петковича ответил Стерлинг, подстроившийся под передачу пяткой в исполнении Обамеянга, а к 30-й минуте «Челси» уже повел в счете. И все благодаря наконец-то дебютировавшему в лондонской команде Закарии.

И

В

Н

П

М

О

1. Челси

6

4

1

1

10-4

13

2. Милан

6

3

1

2

12-7

10

3. Зальцбург

6

1

3

2

5-9

6

4. Динамо З

6

1

1

4

4-11

4

Юный англичанин побил рекорд Бензема

Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Севилья
Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
1:1
Боруссия Д

Эта группа была единственной, где все команды уже знали итоговые места, поэтому Хосеп Гвардиола мог позволить себе выпустить в стартовом составе юного Льюиса. И это, конечно, не причина проигранного первого тайма, так как защитник участвовал в ключевом эпизоде лишь косвенно. Зато много вопросов возникло к упустившим Рафу Мира опытным игрокам обороны и не выручившему голкиперу Ортеге.

А свое слово Льюис сказал во втором тайме, когда, вогнав мяч в ближний угол после проникающего паса Альвареса и, переломив ход игры, еще и вошел в историю Лиги чемпионов. Никто прежде не забивал в день дебюта в стартовом составе в 17 лет и 346 дней, причем Льюис превзошел достижение самого Бензема. Когда в 2005-м еще игравший в «Лионе» француз устанавливал свой рекорд, он был старше защитника «Сити» на шесть дней.

Что касается игры в Копенгагене, то она оказалась примечательна тем, что датчане не завершили групповой турнир без забитых мячей. Бывший форвард «Краснодара» Классон упустил убойный момент, но именно его передача помогла отличиться 19-летнему исландцу Харальдссону.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

6

4

2

0

14-2

14

2. Боруссия Д

6

2

3

1

10-5

9

3. Севилья

6

1

2

3

6-12

5

4. Копенгаген

6

0

3

3

1-12

3

Чудо в Хайфе

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
1:6
Бенфика

Казалось, «Бенфика» облегчает жизнь проигрывавшему «Ювентусу». Португальцы с первых минут забрали игру под контроль, отметились попаданием в штангу и в итоге повели в счете после гола Гонсалу Рамуша. Однако попадание мяча в руку защитника «орлов» обернулось назначением пенальти, и на какое-то время «Маккаби» подвинул «Юве» на четвертое место.

Но ненадолго, так как классно пробивший головой Муса вернул «Бенфике» преимущество. Будем честны — выглядело это ожидаемо и буднично. И даже шикарный штрафной в исполнении Гримальдо не менял восприятие игры. Однако концовка перевернула все, потому что лиссабонцы поймали невероятный кураж, и после пятого взятия ворот началось изучение регламентов, так как показатели «Бенфики» и «ПСЖ» могли стать идентичными.

Так и случилось, когда на второй добавленной минуте один из героев этой еврокубковой осени Жоау Мариу отправил в ворота хозяев шестой мяч. И очередной успех экс-полузащитника «Локомотива» оказался решающим. «Бенфика» обошла парижский суперклуб по дополнительным показателям, но никто не назовет это случайностью. Рогер Шмидт превратил «орлов» в отличную команду.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:2
ПСЖ

Несмотря на поражение, «Ювентус» был отнюдь не безнадежен. Хотя, в момент гола Мбаппе, который разобрался с обороной туринцев в режиме супермена, казалось, что хозяев ждет очередной ушат холодной воды. Однако они создавали проблемы «ПСЖ», а Бонуччи даже сравнял счет. Только проблема команды Массимилиано Аллегри в том, что сейчас «ПСЖ» находится на принципиально ином уровне. Что в итоге и продемонстрировал умчавшийся от защитников и принесший Парижу победу Нуну Мендеш. А болельщикам «Юве» кроме утешительного пропуска в Лигу Европы настроение должно скрасить долгожданное возвращение не игравшего с января Кьезы.

И

В

Н

П

М

О

1. Бенфика

6

4

2

0

16-7

14

2. ПСЖ

6

4

2

0

16-7

14

3. Ювентус

6

1

0

5

9-13

3

4. Маккаби Х

6

1

0

5

7-21

3

Статистика дня
2 очка совместными усилиями набрали в групповом турнире шотландские «Селтик» и «Рейнджерс». Это худший суммарный результат для нескольких клубов одной страны.
5 из 10 последних пенальти в ворота «Реала» парировал голкипер Куртуа.
37 лет и 54 дня — возраст полузащитника «Реала» Модрича, который реализовал самый возрастной пенальти в Лиге чемпионов.
40 мячей забил в Лиге чемпионов Мбаппе. Форвард «ПСЖ» достиг этой отметки в 23 года, 10 месяцев и 13 дней, превзойдя рекорд Месси.

Жоау Мариу
Оливье Жиру
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Загреб)
ФК Копенгаген
ФК Лейпциг
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Севилья
ФК Селтик
ФК Челси
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
1
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