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Россия: 18 матчей в Европе без побед. Проснитесь, парни!

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Россия: 18 матчей в Европе без побед. Проснитесь, парни!»

№ 8330, от 24.11.2020

Во вторник "Зенит" ждет гостевой матч Лиги чемпионов против "Лацио". Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Во вторник "Зенит" ждет гостевой матч Лиги чемпионов против "Лацио". Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Последним на международной арене побеждал «Краснодар» — еще в сентябре

Это случилось 30 сентября — «Краснодар» обыграл в Греции ПАОК (2:1), обеспечив место в групповом турнире Лиги чемпионов. Скажи тогда, что в ближайших восемнадцати (!) международных матчах у наших клубов и сборной не окажется ни одной победы, — никто не поверил бы. Даже при всем скептическом отношении к уровню РПЛ.

Но не можем выиграть — хоть тресни. Хоть в Молдавии, хоть ведя в счете 2:0, хоть в Лиге Европы против австрийцев или хорватов. И чем дольше черная серия, тем острее желание разорвать наконец порочный круг. Ну не совсем же наши футболисты и тренеры беспомощные!

Очередная порция надежд — на эту неделю, в том числе на три встречи с участием россиян в Лиге чемпионов. Хотя, если честно, оснований для оптимизма маловато.

 
Мурад Мусаев.«Перспективы в Лиге чемпионов? Многое решится в матче с «Севильей». Мусаев и Сулейманов — о предстоящей игре в группе Лиги чемпионов

Если «Краснодар» в большинстве не способен справиться с «Севильей», когда удача сделала все для успеха «быков» (первые же два момента завершились голами в ворота испанцев), то чего ждать в равных составах?

Или взять «Зенит», который отправился в Рим. Дома-то с «Лацио» была равная игра, но в Вечном городе у соперника на поле выйдут лучшие силы, не ездившие в Питер, — Лукас Лейва, Лаццари, Луис Альберто, Иммобиле.

Что уж говорить о «Локомотиве» в Мадриде. «Атлетико» по потерянным очкам лидирует в чемпионате Испании, всерьез претендуя на золото, а в субботу уверенно по игре (пусть счет 1:0 это и не в полной мере отражает) пройдена «Барселона». В Черкизове железнодорожники чудом свели матч с «матрасниками» к ничьей, но представляется, что это одно очко — максимум в противостоянии с испанским топ-клубом.

Так нашим заранее сдаться? Нет, конечно! Раз не взяли «свои» очки (как «Зенит» дома с «Брюгге»), значит, надо собирать «чужие».

В конце концов, у тех же питерцев амбиции простирались до плей-офф Лиги чемпионов, так что не надо чувствовать себя перед «Лацио» как кролик перед удавом. Чемпион России укомплектован так, что должен ярче проявлять себя в еврокубках. Как сказал Артем Дзюба после поражения от бельгийцев: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью».

«Возможно, кто-то сыграет не на своей позиции». Семак — о подготовке к матчу с «Лацио»

 
Нападающие &laquo;Зенита&raquo; Сердар Азмун и&nbsp;Малком прилетели с&nbsp;командой в&nbsp;Рим на&nbsp;матч Лиги чемпионов.Азмун, Дриусси и Малком прилетели с «Зенитом» в Рим. Но и потерь немало

Пока вылетать получается некрасиво — судорожно отбиваясь дома от полурезервного состава «Лацио». А новая неудача с итальянцами поставит под большой вопрос финиш на третьей строчке даже в случае гостевой победы над «Брюгге»: у «Боруссии»-то отобрать очки сложнее, чем у римлян.

Четвертое место в группе больно ударит в том числе и по Сергею Семаку. Прошлогодний вылет пережили, но повторение истории будет уже тревожным сигналом. Тем более и в РПЛ «Зенит» пока не лидирует.

Для Мурада Мусаева нынешней осенью тоже много решается. Пока все грустно в премьер-лиге (9-е место после первого круга), да и в ЛЧ одной ничьей в Ренне сыт не будешь. Победа над «Севильей» нужна как глоток свежего воздуха. К тому же вернулись в стройКабелла, Классон, Ари, Вильена, Смольников, которых не оказалось в стартовом составе в Испании. Выбор расширился — Сабуа с первых минут мы точно не увидим.

Победа «Локо» в Мадриде — что-то из области фантастики. В 2020 году дома «Атлетико» еще не проигрывал. Но чем черт не шутит? Разве кто-то ждал от «Рубина» триумфа на «Камп Ноу» в схватке с той золотой «Барселоной»? А он пришел.

Главное — верить в свои силы, а не начинать трястись еще до стартовых свистков. Россия заждалась футбольных побед!

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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