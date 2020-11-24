Россия: 18 матчей в Европе без побед. Проснитесь, парни!

Последним на международной арене побеждал «Краснодар» — еще в сентябре

Это случилось 30 сентября — «Краснодар» обыграл в Греции ПАОК (2:1), обеспечив место в групповом турнире Лиги чемпионов. Скажи тогда, что в ближайших восемнадцати (!) международных матчах у наших клубов и сборной не окажется ни одной победы, — никто не поверил бы. Даже при всем скептическом отношении к уровню РПЛ.

Но не можем выиграть — хоть тресни. Хоть в Молдавии, хоть ведя в счете 2:0, хоть в Лиге Европы против австрийцев или хорватов. И чем дольше черная серия, тем острее желание разорвать наконец порочный круг. Ну не совсем же наши футболисты и тренеры беспомощные!

Очередная порция надежд — на эту неделю, в том числе на три встречи с участием россиян в Лиге чемпионов. Хотя, если честно, оснований для оптимизма маловато.

Если «Краснодар» в большинстве не способен справиться с «Севильей», когда удача сделала все для успеха «быков» (первые же два момента завершились голами в ворота испанцев), то чего ждать в равных составах?

Или взять «Зенит», который отправился в Рим. Дома-то с «Лацио» была равная игра, но в Вечном городе у соперника на поле выйдут лучшие силы, не ездившие в Питер, — Лукас Лейва, Лаццари, Луис Альберто, Иммобиле.

Что уж говорить о «Локомотиве» в Мадриде. «Атлетико» по потерянным очкам лидирует в чемпионате Испании, всерьез претендуя на золото, а в субботу уверенно по игре (пусть счет 1:0 это и не в полной мере отражает) пройдена «Барселона». В Черкизове железнодорожники чудом свели матч с «матрасниками» к ничьей, но представляется, что это одно очко — максимум в противостоянии с испанским топ-клубом.

Так нашим заранее сдаться? Нет, конечно! Раз не взяли «свои» очки (как «Зенит» дома с «Брюгге»), значит, надо собирать «чужие».

В конце концов, у тех же питерцев амбиции простирались до плей-офф Лиги чемпионов, так что не надо чувствовать себя перед «Лацио» как кролик перед удавом. Чемпион России укомплектован так, что должен ярче проявлять себя в еврокубках. Как сказал Артем Дзюба после поражения от бельгийцев: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью».

«Возможно, кто-то сыграет не на своей позиции». Семак — о подготовке к матчу с «Лацио»

Пока вылетать получается некрасиво — судорожно отбиваясь дома от полурезервного состава «Лацио». А новая неудача с итальянцами поставит под большой вопрос финиш на третьей строчке даже в случае гостевой победы над «Брюгге»: у «Боруссии»-то отобрать очки сложнее, чем у римлян.

Четвертое место в группе больно ударит в том числе и по Сергею Семаку. Прошлогодний вылет пережили, но повторение истории будет уже тревожным сигналом. Тем более и в РПЛ «Зенит» пока не лидирует.

Для Мурада Мусаева нынешней осенью тоже много решается. Пока все грустно в премьер-лиге (9-е место после первого круга), да и в ЛЧ одной ничьей в Ренне сыт не будешь. Победа над «Севильей» нужна как глоток свежего воздуха. К тому же вернулись в стройКабелла, Классон, Ари, Вильена, Смольников, которых не оказалось в стартовом составе в Испании. Выбор расширился — Сабуа с первых минут мы точно не увидим.

Победа «Локо» в Мадриде — что-то из области фантастики. В 2020 году дома «Атлетико» еще не проигрывал. Но чем черт не шутит? Разве кто-то ждал от «Рубина» триумфа на «Камп Ноу» в схватке с той золотой «Барселоной»? А он пришел.

Главное — верить в свои силы, а не начинать трястись еще до стартовых свистков. Россия заждалась футбольных побед!