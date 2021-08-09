Витория: «Независимо от схемы у нас могут быть проблемы в обороне или в атаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» высказался о тактических изменениях в команде.

— Тактика: не кажется ли вам, что лучше было бы не менять тактику в этом сезоне и начать играть в 3 защитника?

— Вопрос не самый основной. Для нас нужно строже и агрессивнее обороняться, агрессивнее атаковать, больше работать впереди. Нужно отталкиваться от базовых вещей, а не смотреть на схему. Мы пытаемся найти лучшее для команды. Мы всегда находимся в поиске лучшего решения. Независимо от схемы у нас могут быть проблемы в обороне или в атаке независимо от схемы, — сказал Витория.

Первая встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» прошла в Москве 4 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.