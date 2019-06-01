02:19 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" как титаны, полностью уверенные в том, что уничтожат соперника"

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Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью сравнил финалистов Лиги чемпионов этого сезона с титанами. В субботу в Мадриде "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за главный трофей.

– Всегда говорю, что больше шансов у команды, которая показала нечто экстраординарное на пути к финалу, – цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. – Но что любопытно насчет этого финала – оба клуба пробились туда невероятным способом. Они как титаны, полностью уверенные в том, что уничтожат соперника. Это финал, в котором две команды могут верить, что "трофей – наш".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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