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Жорже Жезуш считает, что «Бенфика» не заслужила разгрома от «Баварии»

06:48
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы постоянно были в игре, Нойер сделал два прекрасных сэйва, это тоже повлияло на результат. Итоговый счет слишком жесток по отношению к нам и тому, что происходило на поле. Результат должен быть другим, большую часть времени мы не пропускали. «Бавария» изменила ход игры благодаря выходу свежих футболистов со скамейки. Ожидали ли мы, что нас разгромят? Ни в коем случае. Я думал, «Бавария» забьет максимум два мяча, а мы должны были забивать один или два. Впрочем, надо отдать должное «Баварии», потому что этой команде удалось изменить игру», — приводит официальный сайт УЕФА слова Жезуша.

«Бенфика» занимает второе место в группе E с 4 очками в 3 матчах. «Бавария» лидирует с 9 очками в 3 играх.

Бенфика — Бавария

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Иван Торопцев все материалы автора

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