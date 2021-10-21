Пике объяснил, почему киевское «Динамо» ни разу не ударило в створ ворот «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над киевским «Динамо» (1:0) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что соперник сидел в обороне.

«После двух первых матчей, в которых мы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, эта игра имела важное турнирное значение. Нам нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Считаю, что мы хорошо справились с задачей, хотя нужно справляться лучше. «Динамо» ни разу не ударило в створ, но это потому, что они плотно сидели в обороне, и это доставило нам немало проблем.

Мы не привыкли проигрывать. Этот сезон начался для нас не так, как мы хотели. Мы помогаем молодым игрокам расти и совершенствоваться. Думаю, что если мы проявим терпение, то сможем бороться за титулы, особенно с учетом того, что в составе вернулись важные игроки, которые восстановились после травм", — цитирует пресс-служба УЕФА Пике.

В следующем туре Лиги чемпионов команды вновь сыграют между собой, но игра состоится на Украине. Дата проведения — 2 ноября.