Нойер поделился эмоциями от 100-го матча в Лиге чемпионов
07:25
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от 100-го матча в Лиге чемпионов в карьере.
«Это невероятное достижение, никогда не думал, что добьюсь чего-то подобного. Если бы кто-то сказал мне на старте карьеры, что я смогу провести столько игр в Лиге чемпионов, то я бы ни аз что не поверил. Это прекрасный момент», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нойера.
Для 35-летнего Нойера 100-м матчем в ЛЧ стала игра против «Бенфики» (4:0).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032672--benfica-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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