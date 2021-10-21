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Нойер поделился эмоциями от 100-го матча в Лиге чемпионов

07:25
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от 100-го матча в Лиге чемпионов в карьере.

«Это невероятное достижение, никогда не думал, что добьюсь чего-то подобного. Если бы кто-то сказал мне на старте карьеры, что я смогу провести столько игр в Лиге чемпионов, то я бы ни аз что не поверил. Это прекрасный момент», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нойера.

Для 35-летнего Нойера 100-м матчем в ЛЧ стала игра против «Бенфики» (4:0).

Бенфика — Бавария

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032672--benfica-vs-bayern/

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Иван Торопцев все материалы автора

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