Жорже Жезуш рассказал, чего «Бенфике» не хватило в игре с «Динамо»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что его команде не хватило завершающего удара в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).

«Нам не удалось добиться всего, чего нам хотелось. Мы не создали стопроцентных голевых моментов. Мы бегали большую часть матча, но нам не хватило завершающего удара. Мы не можем быть довольны в полной мере, потому что нам не удалось выиграть.

В футболе не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. В концовке мы едва не проиграли матч, в котором заслуживали победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.