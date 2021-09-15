Жорже Жезуш рассказал, чего «Бенфике» не хватило в игре с «Динамо»
06:46
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что его команде не хватило завершающего удара в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0).
«Нам не удалось добиться всего, чего нам хотелось. Мы не создали стопроцентных голевых моментов. Мы бегали большую часть матча, но нам не хватило завершающего удара. Мы не можем быть довольны в полной мере, потому что нам не удалось выиграть.
В футболе не всегда побеждает тот, кто владеет преимуществом. В концовке мы едва не проиграли матч, в котором заслуживали победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729--dynamo-kyiv-vs-benfica/
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