Мюллер считает, что «Бавария» могла больше забить «Барселоне»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов отметил, что мюнхенцы могли забить больше. Также он добавил, что игроки очень довольны.

«Двигаясь вперед, мы могли бы забить еще один или два мяча. Играть здесь очень здорово, парням это понравилось. Когда выигрываешь на «Камп Ноу» 3:0, это действительно важный сигнал. Мы очень довольны», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Бавария» проведет 29 сентября. Соперником будет киевское «Динамо».