Отаменди считает, что «Бенфика» потеряла два очка в матче с «Динамо»
06:59
Защитник «Бенфики» Николас Отаменди после ничьей с киевским «Динамо» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что его команда должна была победить. По его мнению, с «Барселоной» лиссабонцы тоже будут играть на победу.
«Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.
Мы каждый день усердно трудимся, что улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с «Барселоной» с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто", — цитирует пресс-служба УЕФА Отаменди.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729--dynamo-kyiv-vs-benfica/
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