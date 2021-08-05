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Жоау Мариу считает, что «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» с более крупным счетом

14:08
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу высказался о победе команды в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

«Бенфика» провела отличный матч, было много моментов и могли выиграть с более крупным счетом. Хорошо себя чувствую в «Бенфике». Рад быть здесь.

«Спартак» играл дома, при своих болельщиках, которые мотивировали. Рассчитываем на такую же поддержку в ответном матче, — цитирует Мариу пресс-служба клуба.

Второй матч «Бенфика» — «Спартак» состоится в Португалии 10 августа.

Дополнительная информация:

https://www.slbenfica.pt/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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