Жоау Мариу считает, что «Бенфика» могла выиграть у «Спартака» с более крупным счетом

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу высказался о победе команды в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).

«Бенфика» провела отличный матч, было много моментов и могли выиграть с более крупным счетом. Хорошо себя чувствую в «Бенфике». Рад быть здесь.



«Спартак» играл дома, при своих болельщиках, которые мотивировали. Рассчитываем на такую же поддержку в ответном матче, — цитирует Мариу пресс-служба клуба.

Второй матч «Бенфика» — «Спартак» состоится в Португалии 10 августа.