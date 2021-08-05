Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые в Москве проиграли «Бенфике» (0:2).

— Слабый второй тайм «Спартака» стал неожиданностью?

— Еще какой! И в самом начале сезона, такое ведь не спишешь на нехватку сил. В этом плане «Бенфика» оказалась сильнее во всем — в быстроте движения, контроле мяча, ведении игры.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии.

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