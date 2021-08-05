Александр Аверьянов покинет «Спартак» вслед за Поповым
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Как стало известно «СЭ», глава селекции «Спартака» Александр Аверьянов покинет клуб вслед за Дмитрием Поповым.
В перерыве матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.
Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ранее также покинул свой пост.
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