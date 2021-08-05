Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Александр Аверьянов покинет «Спартак» вслед за Поповым

00:26
Александр Авербянов. Фото spartakworld.ru
Александр Авербянов. Фото spartakworld.ru
Теги:

Как стало известно «СЭ», глава селекции «Спартака» Александр Аверьянов покинет клуб вслед за Дмитрием Поповым.

В перерыве матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов ранее также покинул свой пост.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Леонид Федун о поражении «Бенфике»: «Европа уходит от нас, мы превращаемся в третью лигу»
Видео: в купеческом доме под Новгородом нашли черепа
Кадры с места убийства россиянки в испанской Малаге
Политолог оценил решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры