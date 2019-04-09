Жерар Пике: "Сульшер был фантастическим товарищем по команде"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера. Испанец выступал за "МЮ" с 2004 по 2008 год, а теперь сыграет против этой команды с Сульшером во главе в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Я помню, Сульшер был фантастическим товарищем по команде, – цитирует AFP Пике. – Я прибыл в команду в 17 лет, и он был одним из старейших в ней. Он очень помог мне в интеграции, в городе, в стране. Конечно, ему в карьере не все удалось – часто были травмы. Но мы видели его качества. Я очень рад, что он возглавил "МЮ". Он проделал большую работу с командой. Она победила во множестве матчей и играет очень хорошо. Нас ждет сложный матч.