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Адвокат оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом»

Дик Адвокат оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
13:09
Дик Адвокат. Фото Twitter
Дик Адвокат. Фото Twitter
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Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых высказался о шансах питерской команды в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Каковы шансы «Зенита» на победу с «Ювентусом»?

— В домашних играх всегда есть возможность победить. Конечно, то, что «Зенит» проиграл в Туле, может усложнить подготовку, игроки могут быть уставшими. Но я думаю, что всегда есть возможность для того, что все сложится хорошо.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры