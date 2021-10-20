Адвокат оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Ювентусом»

Экс-главный тренер «Зенита» Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых высказался о шансах питерской команды в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Каковы шансы «Зенита» на победу с «Ювентусом»?

— В домашних играх всегда есть возможность победить. Конечно, то, что «Зенит» проиграл в Туле, может усложнить подготовку, игроки могут быть уставшими. Но я думаю, что всегда есть возможность для того, что все сложится хорошо.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).