Данни рассказал, сможет ли «Зенит» обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Я надеюсь, что «Зенит» сегодня получит 3 очка! «Ювентус» — это большая команда, но и «Зенит» тоже. В последней игре «Зенит» в Лиге чемпионов сыграл очень хорошо. Конечно, у них есть возможность заполучить эту победу благодаря последней игре, у них теперь есть уверенность! Я буду поддерживать команду из Португалии. Буду надеяться на хорошую игру и на хороший результат», — сказал Данни «СЭ».

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится сегодня, 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.