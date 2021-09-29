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Юрий Семин оценил игру «Зенита» в матче с «Мальме» в Лиге чемпионов

21:47
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Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Мальме» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

«Отличный матч получился, долгожданная победа. Все закономерно. Такая игра «Зенита» мне очень нравится», — сказал Семин «СЭ».

В составе сине-бело-голубых голы забили полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Следующий матч в Лиге чемпионов клуб из Санкт-Петербурга проведет на своем поле против «Ювентуса» 20 октября. Начало встречи запланировано на в 22:00 по московскому времени.

Зенит — Мальме

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Сергей Федоров все материалы автора

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