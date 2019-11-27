«Зенит» обыграл «Лион» в Лиге чемпионов, Дзюба забил победный гол

«Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 42-й минуте встречи гол забил нападающий Артем Дзюба. Спустя 42 минуты хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев установил окончательный счет в матче.

Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице группы G с 7 очками. «Лион» — третья строчка и 7 очков.

В следующем туре группового турнира ЛЧ «Зенит» 10 декабря сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой». «Лион» у себя дома встретится с «Лейпцигом».

Лига чемпионов

Группа G

«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба, 42 (1:0). Оздоев, 84 (2:0).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 90+2), Барриос, Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Марселу, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марсал (Коне, 58), Траоре, Рейне-Аделаида, Тузар, Корне (Черки, 75), Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, 16. Андерсен, 29. Марсал, 43. Дюбуа, 44. Барриос, 57.Оздоев, 74. Ракицкий, 89.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Манганелли (все — Италия).

ВАР: Гвида. Карбоне (оба — Италия).

27 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 51183 зрителя.

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