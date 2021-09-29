«Зенит» — «Мальме»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
18:00
В среду, 29 сентября, «Зенит» в матче 2-го тура Лиги чемпионов примет «Мальме». Начало игры — в 19:45 (мск).
Питерцы начали ЛЧ с поражения от «Челси» (0:1), шведская команда крупно уступила «Ювентусу» (0:3).
Следить за игрой можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ», матч «Зенит» — «Мальме» покажет телеканал «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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