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«Зенит» — «Мальме»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

18:00
Футболисты «Зенита». Фото Reuters
Футболисты «Зенита». Фото Reuters
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В среду, 29 сентября, «Зенит» в матче 2-го тура Лиги чемпионов примет «Мальме». Начало игры — в 19:45 (мск).

Питерцы начали ЛЧ с поражения от «Челси» (0:1), шведская команда крупно уступила «Ювентусу» (0:3).

Следить за игрой можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ», матч «Зенит» — «Мальме» покажет телеканал «Матч ТВ».

Зенит — Мальме

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры