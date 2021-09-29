Семшов рассказал, за счет чего «Зенит» может обыграть «Мальме» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил шансы «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Как мы любим говорить, до игры шансы команд равны, но уверенность в победе «Зенита» есть, если брать последние матчи. Первую игру с «Челси» (0:1), где «Зенит» хорошо действовал, проиграли, но это одна из немногих игр в Лиге чемпионов, где «Зенит» смотрелся очень солидно. Команда знала, что делать, как действовать, показала собранную игру, были моменты, чтобы спасти матч. Последние игры в чемпионате «Зенит» также хорошо провел, как я понимаю, команде сейчас сподручнее схема с тремя защитниками, поэтому, думаю, что также будут действовать», — цитирует Семшова ТАСС.

Также экс-футболист «Зенита» рассказал, что может помочь санкт-петербургскому клубу в игре с «Мальме».

«Я думаю, что это прежде всего командные действия, ведь иногда даже лидеры в разных командах без помощи партнеров пропадают из виду, во главе угла нужно ставить лидерские качества тех футболистов, которые могут повести за собой. В обороне — это Барриос и Ракицкий, если будут играть в три защитника, в полузащите — бразильцы, в нападении — Артем Дзюба, все в этой совокупности может дать победу, другого результата не может быть, потому что будет тяжело бороться, если «Зенит» не победит», — отметил специалист.

Семшов уверен, что физическое состояние «Зенита» позволяет клубу играть со шведами только на победу.

«Сейчас в неплохой форме Артем Дзюба, что немаловажно, и бразильцы, которые действуют слаженно и на благо команды, когда нужно, обороняются, когда нужно, быстро убегают с мячом. «Зенит» понимает, что игра с «Мальме» является ключевой, так как проходит дома, где нужно набирать очки, чтобы продолжать бороться за плей-офф Лиги чемпионов», — добавил экс-полузащитник «Зенита».

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится сегодня, 29 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).