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Губерниев: «У Дзюбы есть раздражитель. Ему есть, что доказывать Карпину в матче с «Мальме»

19:56
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

«Очень надеюсь на победу «Зенита» завтра. Пора бы уже, хватит проигрывать. Один матч — не показатель, после двух уже будет понятно, к чему питерская команда будет стремиться. Я люблю «Зенит», как и весь наш российский футбол. Я очень надеюсь, они воспрянут ото сна и на обломках самовластия напишут зенитовские имена. Ожидаю увидеть Артема Дзюбу в стартовом составе. В последних матчах он набрал ход, забил пару мячей, которые принесли питерцам важные очки. У него есть серьезный раздражитель, ему есть, кому и что доказывать. В первую очередь, сборной и Карпину. Пускай выйдет и забьет гол», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

21 сентября форвард «Зенита» Артем Дзюба, который получил вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Зенит — Мальме

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры