Дзюба отказался от приглашения в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.
«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.
У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ с казанским «Рубином» (3:1) 33-летний форвард оформил дубль. До этого Дзюбе не удавалось отличиться на протяжении девяти игр.
На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1408721_Dzuba_otkazalsa_ot_priglashenija_v_sbornuju_Rossii
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