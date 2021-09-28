Канчельскис считает, что «Зенит» ждет сложнейший матч против «Мальме»
19:41
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».
«Думаю, что завтра «Зенит» ждет сложнейший матч против крепкой команды из Швеции. Прошлогодняя история с «Брюгге»? Мы много говорим в предверии таких матчей, хотя сами уже скатились на десятое место в таблице коэффициент УЕФА. Говорить нужно поменьше, а побеждать побольше. Зачем обманывать самих себя? Не нужно строить себе лишних иллюзий заранее. Надеюсь, «Зенит» достойно выступит в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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