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Канчельскис считает, что «Зенит» ждет сложнейший матч против «Мальме»

19:41
Андрей Канчельскис. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Канчельскис. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

«Думаю, что завтра «Зенит» ждет сложнейший матч против крепкой команды из Швеции. Прошлогодняя история с «Брюгге»? Мы много говорим в предверии таких матчей, хотя сами уже скатились на десятое место в таблице коэффициент УЕФА. Говорить нужно поменьше, а побеждать побольше. Зачем обманывать самих себя? Не нужно строить себе лишних иллюзий заранее. Надеюсь, «Зенит» достойно выступит в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Зенит — Мальме

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры