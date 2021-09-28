Канчельскис считает, что «Зенит» ждет сложнейший матч против «Мальме»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме».

«Думаю, что завтра «Зенит» ждет сложнейший матч против крепкой команды из Швеции. Прошлогодняя история с «Брюгге»? Мы много говорим в предверии таких матчей, хотя сами уже скатились на десятое место в таблице коэффициент УЕФА. Говорить нужно поменьше, а побеждать побольше. Зачем обманывать самих себя? Не нужно строить себе лишних иллюзий заранее. Надеюсь, «Зенит» достойно выступит в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.