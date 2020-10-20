«Зенит» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». Защитник Деян Ловрен пробил из-за штрафной, мяч попал в штангу, ударился в голкипера соперников Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

Это не Ловрен, это ЛОВРЕНИИЩЕЕЕ ???



Деян заколотил пушку и сравнял счет. Смотрим концовку битвы с «Брюгге»:https://t.co/HcuUaRAvG8 pic.twitter.com/XSwDxo1zzH — Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020

Трансляция матча «Зенит» — «Брюгге»