Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» — «Брюгге»: хозяева сравняли счет после удара Ловрена

21:30
Теги:

«Зенит» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». Защитник Деян Ловрен пробил из-за штрафной, мяч попал в штангу, ударился в голкипера соперников Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.

Трансляция матча «Зенит» — «Брюгге»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир