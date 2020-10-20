«Зенит» — «Брюгге»: хозяева сравняли счет после удара Ловрена
21:30
«Зенит» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». Защитник Деян Ловрен пробил из-за штрафной, мяч попал в штангу, ударился в голкипера соперников Итана Хорвата и от него влетел в сетку ворот.
Это не Ловрен, это ЛОВРЕНИИЩЕЕЕ ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020
Деян заколотил пушку и сравнял счет. Смотрим концовку битвы с «Брюгге»:https://t.co/HcuUaRAvG8 pic.twitter.com/XSwDxo1zzH
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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