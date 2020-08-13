«Завтра я буду гордиться нашей командой». Мартен де Рон — о поражении от «ПСЖ»
01:25
Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после поражения от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда хорошо играла до последних минут, когда дважды пропустила.
— Мы хорошо сыграли в первом тайме: создали много проблем «ПСЖ», оказывали на них давление, имели шансы, — цитирует пресс-служба УЕФА де Рона. — Во втором тайме мы сидели глубже. Нужно, чтобы защищались все 11 человек, и мы делали это очень хорошо до того досадного момента на последней минуте. Сейчас нас очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030147--atalanta-vs-paris/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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