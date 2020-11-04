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«Заслуженно победили с таким крупным счетом». Боатенг — о разгроме «Зальцбурга»

03:54

Защитник «Баварии» Джером Боатенг отметил, что победа с крупным счетом над «Зальцбургом» в 3-м туре Лиги чемпионов (6:2) была заслуженной. Также он добавил, что мюнхенцы воспользовались в концовке усталостью соперника.

— Под конец мы показали, что хотим непременно победить, — цитирует пресс-служба клуба Боатенга. — Мы заслуженно победили с таким крупным счетом. Никогда не сдаемся и всегда хотим побеждать. Под конец мы еще прибавили. Знали, что «Зальцбург» играет интенсивно, высоко прессингует, что они много бегают. По конец они немного подустали, и мы это использовали.

Зальцбург — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-auswaertsspiel-des-fc-bayern-beim-fc-salzburg

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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