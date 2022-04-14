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Защитник Цимикас признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Бенфика»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Константинос Цимикас.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

«Он провел отличный матч. В обороне у него не было проблем, и он внес фантастический вклад в атаку «Ливерпуля», завершив ее потрясающей передачей на третий гол хозяев», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первой игре «Ливерпуль» выиграл «Бенфику» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (6:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Юргена Клоппа будет «Вильярреал», который прошел «Баварию».

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:3
Бенфика
Голы
Конате, 21 (1:0), Рамуш, 32 (1:1), Роберту Фирмину, 55 (2:1), Роберту Фирмину, 65 (3:1), Яремчук, 73 (3:2), Нуньес, 82 (3:3)
Ливерпуль
Алиссон Конате Гомес Цимикас Матип Милнер (Фабинью, 57) Кейта Хендерсон (Тиагу Алькантара, 57) Диас (Мане, 66) Роберту Фирмину (Ориги, 90+1) Диогу Жота (Салах, 57)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Жил Диаш, 90+1) Гримальдо Вертонген Гонсалвеш (Яремчук, 46) Отаменди Эвертон (Андре Алмейда, 90+1) Вайгль Таарабт (Жоау Мариу, 66) Нуньес Рамуш (Паулу Бернарду, 78)
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

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