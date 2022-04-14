Защитник Цимикас признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Бенфика»

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

«Он провел отличный матч. В обороне у него не было проблем, и он внес фантастический вклад в атаку «Ливерпуля», завершив ее потрясающей передачей на третий гол хозяев», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первой игре «Ливерпуль» выиграл «Бенфику» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей (6:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Юргена Клоппа будет «Вильярреал», который прошел «Баварию».