Стоунс: «Сити» невероятно сыграл против опытной команды»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс после ничьей с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов похвалил игроков своей команды.

«По поводу этих двух матчей я думаю, что мы невероятно сыграли против опытной команды с такой низкой обороной. Я так горжусь сегодня парнями и так рад, что все закончились хорошо. Это был отличный вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА Стоунса.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».