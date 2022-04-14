«Атлетико» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Атлетико» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

Команды голов не забили. В концовке встречи «Атлетико» остался в меньшинстве, так как защитник Фелипе получил красную карточку.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».