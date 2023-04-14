Кулибали из-за травмы пропустит ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что защитник «синих» Калиду Кулибали не сыграет в ответном матче против «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Калиду не будет доступен в играх против «Брайтона» и «Реала». У него травма подколенного сухожилия. Это вопрос нескольких недель, а не дней», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

31-летний сенегалец получил травму в ходе первого матча против «Реала» (0:2) 12 апреля. Кулибали заменили на 55-й минуте встречи.