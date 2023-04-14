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Сегодня, 19:20

«Бавария» оштрафовала Садио Мане на 500 тысяч евро за драку с Лероем Сане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сумма штрафа нападающего «Баварии» Садио Мане за драку с одноклубником Лероем Сане составила 500 тысяч евро, сообщает Goal.

Игроки «Баварии» поссорились после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3). Сообщалось, что сенегалец ударил немца в лицо. После этого мюнхенцы объявили об отстранении Мане от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма».

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» летом прошлого года. Он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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