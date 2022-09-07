Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 17:06

Кунде считает, что у «Барселоны» большие шансы на выход из группы ЛЧ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оценил шансы каталонского клуба на выход из группы Лиги чемпионов.

В группе С «Барса» сыграет с «Баварией, «Интером» и «Викторией».

«Мы знаем, что у нас есть большие шансы выйти из группы. Но это будет очень конкурентоспособные и сложные матчи, потому что в группе есть хорошие команды. Я взволнован, ведь играю в футбол ради таких матчей.

У нас хорошая команда с множеством талантливых игроков, и мы может создать много опасности [соперникам]. Я уверен, что многие команды смотрят и оценивают нас с серьезностью. Мы чувствуем это», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

В среду, 7 сентября, «Барселона» сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2022/23 против «Виктории» из города Пльзень. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Интер (Интернационале)
Жюль Кунде
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Левандовски: «Неважно, кто забивает голы, главное — три очка»
Безумная развязка в Мадриде, великолепный «Аякс» и очередной разгром от «Барселоны»
Сане признан лучшим игроком матча «Интер» — «Бавария»
Хвича продолжает удивлять. Теперь и Европу. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» — 4:1
Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим хет-трик за три разные команды
«Бавария» в эконом-режиме разобралась с «Интером». Похоже, никакой интриги в «группе смерти» не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо об игре с «Порту»: «Мы подходит к этому матчу как к финальному»

Спаллетти объяснил, почему считает Клоппа уникальным тренером
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости