«Зальцбург» вырвал победу у «Маккаби», «Славия» и «Мидтьюлланн» голов не забили
«Зальцбург» одержал волевую победу над «Маккаби» из Тель-Авива первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1.
В другой встрече пражская «Славия» и «Мидтьюлланн» обошлись без забитых голов.
Ответные игры состоятся 30 сентября в Австрии и Дании соответственно. Из-за пандемии коронавируса матчи проходят при пустых трибунах.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Первые матчи
«Славия» — «Мидтьюлланн» — 0:0
«Славия»: Коларж, Голеш, Цоуфал, Говорка, Боржил, Зима, Станчу (Такач, 90+1), Масопуст (Провод, 71), Шевчик, Тецл (Муса, 59), Олайинка.
«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Мабиль, Эвандер (Андерсон, 76), Каюсте, Дрейер (Систо, 67), Каба (Брумаду, 90), Ониика.
Предупреждения: Голеш, 51. Масопуст, 70. Паулинью, 87.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
22 сентября. Прага. Стадион «Синобо».
«Маккаби» ТА — «Зальцбург» — 1:2 (1:0)
Голы: Битон, 9 (1:0). Собослои, 49 — с пенальти (1:1). Окугава, 57 (1:2).
«Маккаби»: Тененбаум, Йеини, Тиби, Давидзада, Биттон, Балтакса (Хозез, 82), Голаса, Битон, Барский (Бен-Хаим, 61), Карзев (Шехтер, 71), Альмог.
«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Собослои (Камара, 87), Мвепу, Бернед, Окугава (Окафор, 76), Дака, Бериша (Койта, 46).
Предупреждения: Йеини, 66. Собослои, 85.
Судья: Оливер (Англия).
22 сентября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-4/