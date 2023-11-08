«Зальцбург» встретится с «Интером» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Зальцбург» — «Интер» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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