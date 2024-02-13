Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ.

Игра между командами пройдет 14 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 5 марта.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

20-летний россиянин провел 25 матчей за испанскую команду во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.