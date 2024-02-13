Тарханов считает, что «Манчестер Сити» не испытает проблем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

«Смотрим футболистов, рассматриваем, какие еще варианты у нас есть. Но Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — приводит слова приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится 13 февраля и начнется в 23.00 (мск). Ответная игра пройдет 6 марта.