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Сегодня, 14:21

Тарханов считает, что «Манчестер Сити» не испытает проблем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

«Смотрим футболистов, рассматриваем, какие еще варианты у нас есть. Но Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — приводит слова приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится 13 февраля и начнется в 23.00 (мск). Ответная игра пройдет 6 марта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11526530-tarhanov-schitaet-chto-manchester-siti-ne-ispytaet-problem-v-matche-1-8-finala-ligi-chempionov.html
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
Александр Тарханов
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