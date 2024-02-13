Асенсио: «ПСЖ» находится на правильном пути, и я верю, что мы добьемся больших успехов в Лиге чемпионов»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио оценил шансы команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Наш клуб с его персоналом и игроками находится на правильном пути, мы едины, и я верю, что мы добьемся больших успехов. Мы все хорошо ладим и очень амбициозны. Мы стремится выиграть все соревнования, в которых мы участвуем», — сказал Асенсио.

Также он поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Реал Сосьедад».

Матчи против «Реал Сосьедад» будут трудными. Они показывают очень хороший футбол и очень надежны. Это потрясающая команда, так что у нас будет сложное противостояние, но мы сделаем все возможное, чтобы постараться их обыграть и пройти дальше», — добавил футболист.

«ПСЖ» проведет первый матч против «Реал Сосьедад» в рамках 1/8 Лиги чемпионов 14 февраля. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 5 марта.