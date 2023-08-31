Захарян о жеребьевке Лиги чемпионов: «Хотел бы сыграть против «Интера» с Мхитаряном»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Нобелю Арустамяну поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Это воплощение мечты в реальность. Хочу услышать гимн Лиги чемпионов вживую. Надеюсь, когда-нибудь в жизни сыграю в финале Лиги чемпионов. Если оценивать по десятибалльной шкале, это было бы на десяточку. С кем бы хотел сыграть в этой ЛЧ? Наверное, «Интер» с Генрихом Мхитаряном. Было бы прикольно сыграть с кумиром детства, следил за ним во всех клубах. Было бы символично. Почему у него получилась такая карьера в Европе? Наверно, максимально раскрыл свой талант, плюс рано уехал в Европу. Не могу сказать, что мы часто переписываемся, но контакт есть, пару раз общались. Он мне давал совет, но какой, говорить не хочу», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 31 августа в Монте-Карло. 32 клуба будут распределены по 8 группам, 4 команды в каждой. «Реал Сосьедад» попал в четвертую корзину.

31 августа «СЭ» проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов