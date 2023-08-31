Лига чемпионов: состав корзин жеребьевки группового турнира

В этом сезоне розыгрыш Лиги чемпионов пройдет в последний раз в привычном формате — в групповом турнире примут участие 32 команды. Они будут разбиты на 8 групп по 4 в каждой с учетом клубного рейтинга и турнирных достижений. В каждую из восьми групп будет выбрано по одной команде каждой из четырех корзин. Напомним, что по регламенту в одном квартете не могут играть клубы из одной страны.

Начало гала-вечера УЕФА — в 19.00 по московскому времени.

Команды Лиги чемпионов 2023 / 2024

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «РБ Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».

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