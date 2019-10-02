Загребское «Динамо» обошло «Спартак» по выездным поражениям в Лиге чемпионов

Загребское «Динамо» проиграло «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Для хорватской команды это 13-е поражение на выезде подряд в этом турнире. По этому показателю клуб обошел московский «Спартак»?, у которого в Лиге чемпионов было 12 выездных поражений кряду.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр