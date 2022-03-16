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«Ювентус» — «Вильярреал»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
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16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Ругани, Де Шильо, Локателли, Артур, Рабьо, Куадрадо, Влахович, Мората.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Данджума.

Первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась ничьей со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Вильярреал

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ФК Ювентус
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