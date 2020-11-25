Гол Мораты на 92-й минуте принес «Ювентусу» победу над «Ференцварошем»

«Ювентус» выиграл у «Ференцвароша» в Лиге чемпионов (2:1). Полузащитник Мюрто Узуни на 19-й минуте вывел гостей вперед. Еще до перерыва Криштиану Роналду восстановил равновесие в счете. Победный мяч забил Альваро Мората уже на 92-й минуте встречи.

Лига чемпионов

Группа G

«Ювентус» (Италия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1 (1:1)

Голы: Узуни, 19 (0:1). Криштиану Роналду, 35 (1:1). Мората, 90+2 (2:1).

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Маккенни (Мората, 62), Бентанкур (Рабьо, 83), Артур (Рэмси, 82), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Кьеза, 62), Бернардески (Кулушевски, 62).

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич (Ботка, 75), Блажич, Двали, Хайстер, Фримпонг, Сомалиа, Шигер (Лайдуни, 75), Зубков (Изаэл, 70), Узуни, Нгуен (Боли, 70).

Предупреждения: Шигер, 67. Данилу, 80. Кьеза, 90+3.

Судья: Зиберт (Германия).

24 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».