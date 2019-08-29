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Юрий Семин — о результатах жеребьевки: «Мы по всем объективным причинам аутсайдеры»

20:44
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями о результате жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

- Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть, — цитирует тренера ТАСС.

Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6814648

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