Юрий Семин — о результатах жеребьевки: «Мы по всем объективным причинам аутсайдеры»
20:44
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями о результате жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».
- Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду. Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть, — цитирует тренера ТАСС.
Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы.
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
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