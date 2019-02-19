Юрий Семин: "Игрокам "Локомотива" не хватило удачи, чтобы пройти дальше в Юношеской лиге УЕФА"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что игрокам молодежного состава железнодорожников не хватило удачи, чтобы пройти в следующую стадию Юношеской лиги УЕФА. Красно-зеленые в серии пенальти уступили загребскому "Динамо" в стыковом матче (1:1, пенальти - 4:5) и покинули турнир.

- Хорошо играли во втором тайме, не хватило удачи, чтобы пройти дальше, но ребята молодцы, получили отличный опыт, - приводит ТАСС слова Семина. - Может быть, первый тайм отыграли хуже, чем обычно, но не стоит забывать, что у загребского "Динамо" очень сильная юношеская школа. Да, волновались, но вернулись в игру и хорошо сыграли во второй половине.

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