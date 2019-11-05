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Юрген Клопп: «Вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать»

03:19
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Генка» отметил, что команда рассчитывает на победу. Также он добавил, что успехи бельгийского кулба по воспитанию игроков его вдохновляют.

— Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе все еще возможно. «Генк» может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи. Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует.

«Генк» — серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать. Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодежь жаждет проявить себя. Нам по душе, что делают бельгийцы. Спасибо тебе, «Генк», за это.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027080/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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