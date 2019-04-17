Юрген Клопп: "Ориги в старте – это уважение к его фантастической форме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему включил нападающего Дивока Ориги в стартовый состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Порту", информирует официальный сайт мерсисайдцев. Встреча пройдет сегодня, 17 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– Это просто уважение к фантастической форме Ориги. Он показывает классный футбол на протяжении нескольких недель или даже месяцев. Фирмину готов, чтобы играть в старте, но потому, что он играет почти всегда, то сегодня дали шанс ему отдохнуть. Ориги добавит скорости в атаке и многое другое, – приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Салах и Ориги - в старте "Ливерпуля" на матч с "Порту"